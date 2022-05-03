Испания

"Монегаски" хочуть заробити на своєму футболісті.

Реал дізнався, скільки коштуватиме потенційний трансфер Орельєна Чуамені з Монако, повідомляє AS.

За інформацією джерела, за гравця збірної Франції "монегаски" хочуть отримати 70 мільйонів євро.

Королівський клуб не готовий стільки платити, при цьому, видання зазначає, що пропозиція у 50-60 мільйонів євро може влаштувати Монако.

У поточному сезоні Чуамени провів 32 матчі у Лізі 1: на його рахунку один гол та одна результативна передача.