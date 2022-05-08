Франция

Наставник паризького клубу розповів про те, чего намагався досягти його тренерський штаб.

Головний тренер Парі Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно розповів про те, які завдання ставили перед ним в керівництві клуб, коли він очолив французький гранд.

Фахівець також розповів про те, чи розтавляли вони приорітети під час озвучування завдань.

"Даже важко думати про підсумки сезону. Коли я очолив ПСЖ, то моє головне завдання було — виграти Ліги чемпіонів. Ми не досягли цієї мети, тому дуже важко зараз про це говорити.

Тим не менш, ми виграли історичне десяте чемпіонство. Національні титули також мають свою вагу", — вважає Почеттіно.

Окрім того, спеціаліст прокоментував той факт, що його не включили в список номінантів на звання найкращого тренера сезону в Лізі 1.

"Взагалі не маю що сказати із цього приводу. Я не знав, як мені коментувати, коли мене ставили поряд із Клоппом та Гвардіолою — зараз нічого не змінилось. Просто приймаю це як факт", — розповів тренер для Lequipe.

Наразі залишається невідомим майбутнє аргентинця — чи залишиться на своїй посаді Маурісіо Почеттіно.