Франция

Сторони мають намір не продовжувати спільної співпраці.

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно незабаром покине французький клуб, повідомляє Football-Italia.

За інформацією джерела, 50-річний аргентинець провів зустріч із керівництвом клубу, після чого обидві сторони дійшли того, що вони не мають наміру продовжувати спільну співпрацю.

Цього сезону ПСЖ зміг завоювати лише чемпіонський титул у Лізі 1, але вилетів із Кубка Франції та Ліги чемпіонів, а також поступився у матчі за Суперкубок країни.

Раніше повідомлялося, що Почеттіно здобув перший чемпіонський титул за кар’єру тренера та гравця.