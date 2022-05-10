Франция

Хавбек ПСЖ прокоментував своє майбутнє.

Атакувальний півзахісник Парі Сен-Жермен Анхель Ді Марія висловився щодо свого майбутнього в клубі.

Футболіст заявив, що французький гранд ще не пропонував йому продовжити угоду.

"Мій контракт завершується наприкінці сезону і я не знаю, чи буду виступати ще за ПСЖ. Навіть не знаю, чого хоче ПСЖ.

В моєму контракті є пункт про пролонгацію співпраці на сезон. Подивимось, чи скористається керівництво цим. Якщо ні — я би волів залишитись в Європі", — цітує Ді Марію Фабріціо Романо.

В поточному сезоні аргентинець зіграв 29 матчів за ПСЖ, забивши три голи та віддавши вісім результативних передач.

Раніше повідомлялось, що в послугах хавбека зацікавлений Ювентус.