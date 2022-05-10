Хавбек ПСЖ прокоментував своє майбутнє.
анхель ді марія, getty images
10 травня 2022, 16:35
Атакувальний півзахісник Парі Сен-Жермен Анхель Ді Марія висловився щодо свого майбутнього в клубі.
Футболіст заявив, що французький гранд ще не пропонував йому продовжити угоду.
"Мій контракт завершується наприкінці сезону і я не знаю, чи буду виступати ще за ПСЖ. Навіть не знаю, чого хоче ПСЖ.
В моєму контракті є пункт про пролонгацію співпраці на сезон. Подивимось, чи скористається керівництво цим. Якщо ні — я би волів залишитись в Європі", — цітує Ді Марію Фабріціо Романо.
В поточному сезоні аргентинець зіграв 29 матчів за ПСЖ, забивши три голи та віддавши вісім результативних передач.
Раніше повідомлялось, що в послугах хавбека зацікавлений Ювентус.