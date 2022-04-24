Франция

Влітку аргентинець безкоштовно покине французький ПСЖ.

Півзахисник ПСЖ Анхель Ді Марія наступного літа покине команду на правах вільного агента. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, паризький клуб не має наміру продовжувати контракт із 34-річним аргентинцем, контракт якого закінчується влітку 2022 року.

Журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті повідомляє про те, що Ді Марія може перейти до Ювентуса, представники якого вже провели зустріч із агентами футболіста, щоб обговорити можливий контракт.

Цього сезону Ді Марія провів 22 матчі, в яких забив три голи і віддав п'ять результативних передач.