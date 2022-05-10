Франция

Стали відомі подробиці, чому саме бразилець залишив клуб.

Стали відомі істині причини вигнання Марсело зі стану Ліона.

Футболіст дозволив собі гучно сміятись та вдаватись до метеоризму в роздягальні клубу, повідомляє ESPN.

Це відбулось після програшу Анже в другому турі Ліги 1 в той час, як капітан команди Дюбуа виступав перед гравцями із закликом сплотитись.

Нагадаємо, що взимку "ткачі" розірвали угоду із Марсело, а згодом футболіст приєднався до Бордо.

За Ліон захисник грав протягом п'яти років, прийнявши участь в 167 матчах та забивши вісім голів.