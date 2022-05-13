Франция

Футболістами цікавиться гранд французького футболу.

Французький ПСЖ вже готується до можливого відходу з клубу форварда Кіліана Мбаппе.

Як стало відомо ЕSPN, клуб склав шорт-ліст з футболістів, які могли б змінити лідера атаки.

У цей список увійшли форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовські та лідер Ліверпуля Мохамед Салах.

Левандовські через складні стосунки з головним тренером готовий залишити Баварію, а контракт Салаха з "червоними" закінчується влітку 2023 року. Поки що новий клуб і футболіст не узгодили.

Також відомо, що Ліонель Мессі та Неймар не покинуть ПСЖ у це трансферне вікно. На цих гравців все ще розраховують.