Франция

Востаннє Аяччо виступав у найвищому дивізіоні в сезоні-2013/14.

В останньому 38 турі французької Ліги 2 Аяччо мінімально обіграв Тулузу з рахунком 1:0. Єдиний гол із пенальті забив Ріад Нурі у першому таймі.

Таким чином, корсиканський клуб посів друге місце у турнірній таблиці та забезпечив собі місце у Лізі 1 на наступний сезон.

SEMI IN LEGA 1 pic.twitter.com/buf3ee2nl5 — AC Ajaccio (@ACAjaccio) May 14, 2022

За підсумками сезону Аяччо набрав 75 ​​очок, а першу путівку до еліти взяла Тулуза – 79 балів.

У плей-офф за право виступати в елітному дивізіоні зіграють Осер, Парі, Сошо та 18 команда Ліги 1.