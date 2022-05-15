Востаннє Аяччо виступав у найвищому дивізіоні в сезоні-2013/14.
ФК Аяччо
15 травня 2022, 11:20
В останньому 38 турі французької Ліги 2 Аяччо мінімально обіграв Тулузу з рахунком 1:0. Єдиний гол із пенальті забив Ріад Нурі у першому таймі.
Таким чином, корсиканський клуб посів друге місце у турнірній таблиці та забезпечив собі місце у Лізі 1 на наступний сезон.
За підсумками сезону Аяччо набрав 75 очок, а першу путівку до еліти взяла Тулуза – 79 балів.
У плей-офф за право виступати в елітному дивізіоні зіграють Осер, Парі, Сошо та 18 команда Ліги 1.