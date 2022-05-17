Державний діяч критично висловилась щодо дій хавбека.
Роксана Марасіняню
17 травня 2022, 20:17
Півзахисник ПСЖ Ідрісса Гуйє пропустив матч із Монпельє (4:0) через те, що відмовився одягати спеціальну футболку в рамках дня боротьби з гомофобією.
Міністерка спорту Франції Роксана Марасіняню критично висловилась щодо дій спортсмена, але стала його в чомусь звинувачивати.
"Оскількі мені відомо, Гуйе не заперечував та не підтверджував інформацію. Зараз справа за ним. Особисто мені дуже прискорбно, що він відмовився грати саме з цієї причини.
Акції на підтримку ЛГБТК+ допомагають виховувати молодь. Гравець має право відмовитись, адже в нас демократія, але я розчарована", — розповіла міністерка для Le Parisien.
Зазначимо, що минулого року Ідрісса пропустив матч проти Реймса, коли також проводилася подібна акція. Тоді клуб запевнив, що футболіст має інфекційне захворювання.