Франция

Державний діяч критично висловилась щодо дій хавбека.

Півзахисник ПСЖ Ідрісса Гуйє пропустив матч із Монпельє (4:0) через те, що відмовився одягати спеціальну футболку в рамках дня боротьби з гомофобією.

Міністерка спорту Франції Роксана Марасіняню критично висловилась щодо дій спортсмена, але стала його в чомусь звинувачивати.

"Оскількі мені відомо, Гуйе не заперечував та не підтверджував інформацію. Зараз справа за ним. Особисто мені дуже прискорбно, що він відмовився грати саме з цієї причини.

Акції на підтримку ЛГБТК+ допомагають виховувати молодь. Гравець має право відмовитись, адже в нас демократія, але я розчарована", — розповіла міністерка для Le Parisien.

Зазначимо, що минулого року Ідрісса пропустив матч проти Реймса, коли також проводилася подібна акція. Тоді клуб запевнив, що футболіст має інфекційне захворювання.