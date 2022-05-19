Франция

Футболіст непогано проводить сезон в Італії.

Нападник Мілана Рафеаль Леау зацікавив французький ПСЖ. Про це повідомляє Planeta Milan із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

22-річний нападник входить до шорт-листу ПСЖ, який шукає нового нападника з можливим відходом влітку форварда Кіліана Мбаппе.

Парижани готові заплатити за футболіста 70 мільйонів євро, але для Мілана це замала сума. Італійський клуб хоче отримати 100 мільйонів.

Якщо цю суму ніхто не здатен заплатити, Мілан готовий зберегти португальця. Йому буде запропонований новий контракт терміном до літа 2026-го із зарплатою 4,5 млн євро на рік.

У сезоні-2021/2022 Леау забив 14 голів і віддав 8 гольових передач у 41 матчі за клуб в усіх змаганнях.