Франция

Захисник продовжить свої виступи у складі "догів".

Центральний захісник та капітан Ліллю Жозе Фонте продовжить свої виступи в складі "догів".

Футболіст підпише новий короткостроковий контракт на один рік, повідомляє Фабріціо Романо.

Водночас, півзахісник Ліллю Шека на форвард Бурак Їлмаз залишать клуб по завершенню поточного сезону. Клуб вирішив не пропонувати футболістам нові контракти.

Раніше стало відомо, що основний форвард французського клубу також готовий до нового виклику в кар'єрі.