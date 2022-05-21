Франция

Українського фахівця долучили до святкового дійства парижан.

Французький Парі Сен-Жермен 21 травня зіграє свій заключний матч у сезоні, на власному полі зустрівшись із Мецем, уже перебуваючи в статусі дострокового чемпіона країни.

Але керівництво клубу, зважаючи на факт десятого завойованого титулу найсильнішої команди Франції за історію клуба, вирішило провести урочисту церемонію нагородження футболістів власної команди одразу після завершення заключної гри сезону.

Після фінального свистка на стадіоні Парк де Пренс очікується звукове та піротехнічне шоу, під час якого команда отримає заповітний кубок.

До урочистої церемонії буде залучено також і колишнього головного тренера збірної України Андрія Шевченка, із рук якого гравці "червоно-синіх" і отримають винагороду.

Окрім українського фахівця, до привітання парижан долучаться Домінік Рошето та Бернар Ліма, які передадуть винагороди найкращого асистента та бомбардира Ліги 1 нападнику ПСЖ Кіліану Мбаппе.

Окрім того, півзахисник Марко Верраті буде нагородженим окремою відзнакою за здобуття вісьмох титулів чемпіону Франції, що є унікальним показником для цього змагання.

Зустріч ПСЖ — Мец розпочнеться о 22:00 за київським часом.