Становище функціонера у паризькому гранді перебуває під загрозою.
Леонардо, Getty Images
21 травня 2022, 18:27
Парі Сен-Жермен розглядає варіанти із можливими перестановками у керівництві.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у найближчому майбутньому паризький гранд може обзавестися новим спортивним директором.
За інформацією джерела, становище Леонардо в ПСЖ, як і раніше, залишається хитким і не виключено, що клуб підшукує йому заміну.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що лідер Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе вирішив продовжити контракт і продовжити свої виступи в Парижі.