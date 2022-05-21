Франция

Становище функціонера у паризькому гранді перебуває під загрозою.

Парі Сен-Жермен розглядає варіанти із можливими перестановками у керівництві.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у найближчому майбутньому паризький гранд може обзавестися новим спортивним директором.

За інформацією джерела, становище Леонардо в ПСЖ, як і раніше, залишається хитким і не виключено, що клуб підшукує йому заміну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що лідер Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе вирішив продовжити контракт і продовжити свої виступи в Парижі.