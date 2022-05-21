Франция

Президент Ла Ліги висловив невдоволення тим, що зірковий француз продовжить угоду з парижанами на багатомільйонну суму.

Напередодні багато авторитетних джерел повідомили про те, що зірковий нападник Кіліан Мбаппе вирішив продовжити контракт з Парі Сен-Жермен і відмовитися від переходу в мадридський Реал.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував цю угоду, про яку незабаром має бути оголошено офіційно.

"Те, що робить ПСЖ, продовживши Мбаппе на велику суму після витрат у 700 мільйонів євро в останні сезони та маючи заробітню плату більше ніж на 600 мільйонів, є образою для футболу", — цитує слова Тебаса журналіст Фабриціо Романо.

За чутками, Мбаппе може отримати близько 130 мільйонів євро бонусом за підписання нової угоди із ПСЖ. Крім цього, француз матиме слово при виборі головного тренера та спортивного директора клубу.