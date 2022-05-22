Франция

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги 1.

Парі Сен-Жермен завершив для себе чемпіонський сезон французької Ліги 1 перемогою на власному полі над безнадійним Мецем, який даремно спробував зачепитися за місце в плей-офф боротьби за виживання з надпотужним суперником. Кіліан Мбаппе черговим хет-триком відправив суперників у нокдаун, а Анхель Ді Марія та Неймар добили "темно-бордових".

Огляд матчу:

ПСЖ — Мец 5:0

Голи: Мбаппе, 25, 28, 50, Неймар, 31, Ді Марія, 67

ПСЖ: Навас (Летелье, 83) — Хакімі (Керер, 84), Маркіньос, Рамос, Кімпембе — Верратті (Гує, 79), Данілу — Ді Марія (Еррера, 75), Мессі, Неймар (Вейналдум, 79) — Мбаппе.

Мец: Кайяр — Мікельбренк (Мбенге, 56), Броні, Куяте, Кана-Біїк (Ніакате, 56), Канде — Сарр, Пажо, Траоре, Булайя (Джозеф, 71) — Ламкел (Мафута, 71).

Попередження: Неймар.

Вилучення: Траоре, 58.

Джерело: MEGOGO.