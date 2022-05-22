Франция

Чемпіони Франції запланували велику перебудову.

Головний тренер французького Парі Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно зрештою зібрав колекцію з трьох внутрішніх трофеїв під час своєї півторарічної роботи на чолі "красно-синіх", вигравши за підсумками поточного сезону Лігу 1.

Однак, цих результатів керівництву клуба виявилося недостатньо для того, аби повірити в необхідність і надалі співпрацювати з 50-річним фахівцем.

Як повідомляє французька преса, уже найближчим часом період роботи Почеттіно в ПСЖ завершиться, тоді як до кінця його чинного контракту залишатиметься ще один рік.

Судячи з усього, лише одним звільненням із посади аргентинця та його помічників ПСЖ не має наміру обмежуватися в спробі глобальних змін у клубі.

Услід за Маурісіо може відправитися спортивний директор клубу Леонардо, тоді як на його посаду вже є явний фаворит — колишній спортивний директор Монако та Лілля Луїс Кампос, який завершував поточний сезон у співпраці з іспанською Сельтою.