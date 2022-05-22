Клуб призначив нового спортивного директора.
Леонардо, Getty Images
22 травня 2022, 18:26
Керівництво ПСЖ прийняло рішення звільнити Леонардо з поста спортивного директора клубу. Про це повідомляє RMC Sport.
За інформацією видання, про рішення офіційно оголосять незабаром. На вакантну посаду призначать Луїша Кампуша.
Кампуш наразі працює у Сельті, де займає посаду стратегічного радника. Раніше він мав досвід спортивним директором Лілля, а також займався скаутингом у Монако.
Кандидатуру Кампуша керівникам ПСЖ запропонував Кіліан Мбаппе під час його перемовин по продовженню контракту.