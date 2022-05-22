Франция

Футболіст вважає, що гравець потім може перейти до Реала.

Вінгер ПСЖ Анхель Ді Марія прокоментував рішення свого партнера по команді Кіліана Мбаппе залишитись у клубі.

Нагадаємо, довгий час ЗМІ та інсайдери зв'язували його з мадридським Реалом, але перед останнім матчем у Лізі 1 гравець пролонгував контракт до літа 2025 року.

"Кіліан Мбаппе, як я вважаю, прийняв правильне рішення, залишившись в ПСЖ.

Він дуже молодий, у нього ще буде час для переходу до Реала", — сказав Ді Марія в інтерв'ю Onze Mondial.

Нагадаємо, що Ла Ліга подасть скаргу на ПСЖ до УЄФА та податкових органів через ситуацію з Мбаппе.