Испания

Керівництво іспанського чемпіонату незадоволене новим контрактом француза із ПСЖ.

Прес-служба іспанської Ла Ліги на своєму офіційному сайті випустила заяву щодо нового контракту нападника Кіліана Мбаппе з ПСЖ, про яке було оголошено вчора, 21 травня.

"Такі угоди підривають економічну стійкість європейського футболу, ставлячи під загрозу сотні тисяч робочих місць та спортивну чесність — не лише у європейських змаганнях, а й у національних лігах.

Обурливо, що такий клуб, як ПСЖ, який минулого сезону повідомив про збитки у розмірі понад 220 мільйонів євро, накопичивши витрати у розмірі понад 700 мільйонів євро у попередні сезони (при цьому повідомляючи про спонсорські доходи із сумнівною оцінкою), а також при витратах на спортивний персонал близько 650 млн. євро в сезоні-2021/22, може досягти угоди з гравцем. Тоді як інші клуби, які могли прийняти трансфер гравця, не ставлячи під загрозу свою зарплатню, залишилися без можливості підписати його.

По всьому вищезгаданому Ла Ліга збирається подати скаргу на ПСЖ в УЄФА, адміністративні та податкові органи Франції та компетентні органи ЄС, щоб продовжувати захищати економічну екосистему європейського футболу та її стійкість", — написано в заяві Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе став найкращим бомбардиром та асистентом сезону в Лізі 1.