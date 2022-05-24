Франция

У Кіліана та Ліонеля найкращі оцінки.

WhoScored на своєму офіційному сайті опублікував символічну збірну французької Ліги 1 за підсумками сезону-2021/22.

Збірна була складена на основі середніх оцінок гравців за матчі у чемпіонаті Франції.

Чемпіонів Ліги 1 – ПСЖ – представляють два нападники – Кіліан Мбаппе та Ліонель Мессі, які отримали найвищі оцінки – 8,0 та 7,8 балів відповідно.

Воротар: Йонас Омлін (Монпельє) — 6,9.

Захисники: Фредерік Гільбер (Страсбур) – 7,0, Андрій Жиротто (Нант) – 7,1, Кікі Куяте (Мец) – 7,1, Мелвін Бар (Ніцца) – 6,9.

Півзахисники: Бенжамен Буріжо (Ренн) – 7,4, Дімітрі Пайє (Марсель) – 7,4, Тежи Саваньє (Монпельє) – 7,4, Мартен Терьє (Ренн) – 7,4.

Нападники: Кіліан Мбаппе (ПСЖ) — 8,0, Ліонель Мессі (ПСЖ) — 7,8.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе став найкращим бомбардиром та асистентом сезону в Лізі 1.