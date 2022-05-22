Франция

23-річний француз зіграв 35 матчів, у яких забив 28 м'ячів та зробив 17 асистів.

Учора пройшов заключний тур чемпіонату Франції цього сезону, в якому ПСЖ розгромив Мец з рахунком 5:0. У цій зустрічі оформленим хет-триком відзначився нападник парижан Кіліан Мбаппе.

Таким чином, 23-француз у 35 матчах чемпіонату забив 28 голів і віддав 17 ассистів, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром та асистентом французької Ліги 1.

Друге місце в рейтингу бомбардирів посів Віссам Бен-Йеддер з Монако — 25 голів, а трійку найкращих замкнув Мартін Тер'є з Ренна та Мусса Дембеле з Ліона — на їхньому рахунку по 21 забитому м'ячу.

Форвард ПСЖ Ліонель Месії став другим у рейтингу найкращих асистентів, віддавши 14 результативних передач, випередивши Бенжамена Буріго – 13 асистів.

Раніше ПСЖ оголосив про продовження контракту із Мбаппе.