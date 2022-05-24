Франция

Клуб ще заробить на своєму вихованці.

У 2018 році Кіліан Мбаппе перейшов з Монако, вихованцем якого він є, до ПСЖ за 180 мільйонів євро.

Напередодні футболіст вирішив підписати з ПСЖ новий контракт, незважаючи на чутки про можливий трансфер в Реал.

Як повідомляє RMC Sport, коли Монако продавав футболіста, з ПСЖ в угоді був прописаний пункт, за яким у випадку підписання нового контракту "монегаски" отримають 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, що нова угода Мбаппе з ПСЖ розрахована до літа 2025 року. Transfermarkt оцінює 23 річного гравця у 160 мільйонів євро.