Клуб зацікавлений у зберіганні українця.
ФОТО БОРДО
25 травня 2022, 20:26
За підсумками сезону-2021/22 Бордо не зміг зберегти прописку у Лізі 1 та наступний сезон проведе у Лізі 2.
Поки що невідома доля українського півзахисника Бордо Данила Ігнатенко, контракт якого належить донецькому Шахтарю.
У Бордо склали список з десяти футболістів, яких би залюбки залишили у складі. Туди потрапив і українець. Про це повідомляє 20 Minutes.
Оренда 25-річного футболіста спливає 30 червня після чого він має повернутись у Шахтар. Але, можливо, Бордо побажає викупити його.
Transfermarkt оцінює Ігнатенка у один мільйон євро. На його рахунку 11 матчів за "жирондинців" у яких віддав три асисти.