Франция

Клуб зацікавлений у зберіганні українця.

За підсумками сезону-2021/22 Бордо не зміг зберегти прописку у Лізі 1 та наступний сезон проведе у Лізі 2.

Поки що невідома доля українського півзахисника Бордо Данила Ігнатенко, контракт якого належить донецькому Шахтарю.

У Бордо склали список з десяти футболістів, яких би залюбки залишили у складі. Туди потрапив і українець. Про це повідомляє 20 Minutes.

Оренда 25-річного футболіста спливає 30 червня після чого він має повернутись у Шахтар. Але, можливо, Бордо побажає викупити його.

Transfermarkt оцінює Ігнатенка у один мільйон євро. На його рахунку 11 матчів за "жирондинців" у яких віддав три асисти.