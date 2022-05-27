Франция

Матч у відповідь відбудеться 29 травня.

Сент-Етьєн у першому матчі фіналу плей-офф за місце у французькій Лізі 1 у гостях зіграв у нічию з Осером.

Зустріч закінчилася із рахунком 1:1. На 15 хвилині Зайду Юссуф вивів гостей уперед, але наприкінці матчу господарі відігралися зусиллями Гаетана Перрена.

Гра у відповідь, яка і вирішить, хто виступатиме в Лізі 1 наступного сезону, відбудеться в неділю, 29 травня, о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, Сент-Етьєн завершив сезон на 18 місці в Лізі 1, а Осер зайняв третю позицію в Лізі 2, після чого у півфіналі плей-офф обіграв Сошо у серії післяматчевих пенальті.

Також зазначимо, що безпосередньо в Лігу 1 вийшли Тулуза та Аяччо, які замінять Мец та Бордо, в якому виступав українець Данило Ігнатенко.

Огляд матчу

Осер — Сент-Етьєн 1:1

Голи: Перрен, 87 — Юссуф, 15.

Джерело: MEGOGO