Матч у відповідь відбудеться 29 травня.
twitter.com/AJA
27 травня 2022, 08:19
Сент-Етьєн у першому матчі фіналу плей-офф за місце у французькій Лізі 1 у гостях зіграв у нічию з Осером.
Зустріч закінчилася із рахунком 1:1. На 15 хвилині Зайду Юссуф вивів гостей уперед, але наприкінці матчу господарі відігралися зусиллями Гаетана Перрена.
Гра у відповідь, яка і вирішить, хто виступатиме в Лізі 1 наступного сезону, відбудеться в неділю, 29 травня, о 20:00 за київським часом.
Нагадаємо, Сент-Етьєн завершив сезон на 18 місці в Лізі 1, а Осер зайняв третю позицію в Лізі 2, після чого у півфіналі плей-офф обіграв Сошо у серії післяматчевих пенальті.
Також зазначимо, що безпосередньо в Лігу 1 вийшли Тулуза та Аяччо, які замінять Мец та Бордо, в якому виступав українець Данило Ігнатенко.
Огляд матчу
Осер — Сент-Етьєн 1:1
Голи: Перрен, 87 — Юссуф, 15.
Джерело: MEGOGO