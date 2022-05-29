Форвард висловився щодо продовження контракту футболістом збірної Франції.
карім бензема, getty images
29 травня 2022, 19:45
Нападник Реалу та збірної Франції Карім Бензема прокоментував рішення Кіліана Мбаппе продовжити контракт зі своїм клубом, замість трансферу у Реал.
Футболіст жалкує, що не зможе зіграти із молодим форвардом в одному клубі, але закликав поважати його рішення.
"Я би дуже хотів зіграти із Мбаппе у Реалі, але таке життя. Ми повинні поважати його вибір. Це жодним чином не вплине на наші взаємовідносини — ми залишимось друзями.
Навіть якщо ми не зіграємо за одним клуб — нічого страшного в цьому немає, нам буде добре і в збірній Франції", — цітує Бензема Sky Italia.
Раніше рішення Мбаппе прокоментував Флорентіно Перес.