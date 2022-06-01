Вихованець Челсі проловжить свої виступи за "орлів".
Марцін Булка, getty images
01 червня 2022, 19:08
Воротар Парі Сен-Жермен та збірної Польщі Марцін Булка підписав повноцінний контракт із Ніццею, за яку виступав на правах оренди.
Не повідомляється, на який строк розрахований контракт та за яку суму футболіст перейшов до стану "орлів".
Булка зіграв шість матчів за Ніццу у минулому сезоні, в яких пропустив три м'ячі та тричі зберіг свої ворота у недоторканності.
Transfermarkt оцінює 22-річного поляка у два мільйони євро.