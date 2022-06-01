Франция

Вихованець Челсі проловжить свої виступи за "орлів".

Воротар Парі Сен-Жермен та збірної Польщі Марцін Булка підписав повноцінний контракт із Ніццею, за яку виступав на правах оренди.

Не повідомляється, на який строк розрахований контракт та за яку суму футболіст перейшов до стану "орлів".

✅ @marcin_bulka est définitivement niçois ! — OGC Nice (@ogcnice) June 1, 2022

Булка зіграв шість матчів за Ніццу у минулому сезоні, в яких пропустив три м'ячі та тричі зберіг свої ворота у недоторканності.

Transfermarkt оцінює 22-річного поляка у два мільйони євро.