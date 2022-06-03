Франция

Бразильський футболіст може продовжити кар'єру у чемпіонаті Франції.

Найближчим часом Марсель зв'яжеться із представниками Марсело, повідомляє Fanatik.

За інформацією джерела, у послугах 34-річного футболіста зацікавлений особисто головний тренер Хорхе Самполі.

Раніше Марсело висловлював бажання продовжити кар'єру в Європі після того, як він залишив Реал на правах вільного агента.

Марсело виступав за Реал із 2007 року. На його рахунку 545 матчів, у яких забив 38 голів і віддав 103 асисти.