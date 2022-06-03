Франция

Аргентинському тренеру доведеться шукати новий клуб.

Керівництво Парі Сен-Жермен планує звільнити Маурісіо Почеттіно найближчим часом, повідомляє Le Parisien.

Згідно з інформацією видання, у столичному клубі очікують повернення Нассера Аль-Хелаїфі з Катару, після чого рішення буде оголошено офіційно.

За підсумками минулого сезону ПСЖ став чемпіоном Франції, але поступився у Кубку Франції, а також вилетів до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, програвши мадридському Реалу.

Нагадаємо, що раніше Почеттіно назвав Реал фаворитом фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.