Аргентинському тренеру доведеться шукати новий клуб.
Маурісіо Почеттіно, getty images
03 червня 2022, 21:51
Керівництво Парі Сен-Жермен планує звільнити Маурісіо Почеттіно найближчим часом, повідомляє Le Parisien.
Згідно з інформацією видання, у столичному клубі очікують повернення Нассера Аль-Хелаїфі з Катару, після чого рішення буде оголошено офіційно.
За підсумками минулого сезону ПСЖ став чемпіоном Франції, але поступився у Кубку Франції, а також вилетів до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, програвши мадридському Реалу.
Нагадаємо, що раніше Почеттіно назвав Реал фаворитом фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.