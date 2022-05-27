Франция

Аргентинський фахівець сподівається допрацювати свій контракт до кінця.

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно заявив, що не планує залишати французький клуб цього літа.

"На сьогоднішній день нічого не змінилося — я залишаюся тут на 100 відсотків. Я зосереджений на ПСЖ. У мене контракт до червня 2023 року. Хочу продовжити працювати", — наводить слова Почеттіно у своєму твіттері журналіст Фабріціо Романо.

За підсумками минулого сезону ПСЖ став чемпіоном Франції, але поступився у Кубку Франції, а також вилетів до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, програвши мадридському Реалу.

Раніше повідомлялося, що Зідан отримав привабливу пропозицію від ПСЖ, але не готовий її прийняти.