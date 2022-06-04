Франция

Португалець може повернутись в боротьбу за Лігу чемпіонів.

Головний тренер Роми Жозе Моуріньо може очолити Парі Сен-Жермен найближчим часом.

Боси чемпіонів Франції незадоволені роботою Маурісіо Почеттіно, який із ріка в рік не може нав'язати боротьбу у Лізі чемпіонів більш досвідченним командам, через що вже довгий час іноземні ЗМІ відправляють фахівця у відставку.

Неочікуванним кандидатом на посаду головного тренера французів став Жозе Моуріньо, повідомляє The Telegraph.

Керівництво ПСЖ сподівається виграти Лігу чемпіонів будь-якою ціною, тож розраховують на досвід португальця в цьому питанні. Боси хочуть бачити на чолі клубу "тренера — переможця".

Відзначимо, що не так давно Моуріньо висловив слова подяки всьому колективу Роми після перемоги у Лізі Конфернцій.