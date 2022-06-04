Португалець може повернутись в боротьбу за Лігу чемпіонів.
ЖОЗЕ МОУРІНЬО, GETTY IMAGES
04 червня 2022, 18:30
Головний тренер Роми Жозе Моуріньо може очолити Парі Сен-Жермен найближчим часом.
Боси чемпіонів Франції незадоволені роботою Маурісіо Почеттіно, який із ріка в рік не може нав'язати боротьбу у Лізі чемпіонів більш досвідченним командам, через що вже довгий час іноземні ЗМІ відправляють фахівця у відставку.
Неочікуванним кандидатом на посаду головного тренера французів став Жозе Моуріньо, повідомляє The Telegraph.
Керівництво ПСЖ сподівається виграти Лігу чемпіонів будь-якою ціною, тож розраховують на досвід португальця в цьому питанні. Боси хочуть бачити на чолі клубу "тренера — переможця".
Відзначимо, що не так давно Моуріньо висловив слова подяки всьому колективу Роми після перемоги у Лізі Конфернцій.