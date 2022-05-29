Италия

Наставник римлян висловив слова подяки співробітникам команди.

Головний тренер Роми Жозе Моуріньо висловився із подякою на адресу всіх співробітників римлян.

Фахівець запевнив, що завжди буде пам'ятати часи у стані "вовків".

"Я вдячний всім гравцям: від Руя Патрісіу, що зіграв майже 60 матчів до Пьетро Боера, який не з'являвся на полі цього сезону. Енштейни футболу не розуміють, що в команді важливу роль відіграють взагалі всі.

Футбол — це не тількі те, що ти бачиш на полі. Це також і медичний персонал, це співробітники кухні, аналітики, комплективальники. Я дуже вдячний всім цим людям.

Одного дня я залишу Рому — таке правило футболу. Але я завжди буду пам'ятати ці часи. Спогади така річ, що не купиш ні за які гроші", — написав Моуріньо в своєму Instagram.

Відзначимо, що португалець здобув для Роми перший єврокубок, здолавши із командою Фейєнорд в фіналі Ліги конференцій (1:0).