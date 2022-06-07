Франция

Італійський нападник може продовжити кар'єу в Лізі 1.

Андреа Белотті зацікавив Монако, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, "монегаски" хочуть посилити лінію нападу за допомогою 28-річного футболіста, який 30 червня стане вільним агентом. Тим не менш, ще залишається шанс, що Белотті продовжить контракт із Торіно, оскільки остаточне рішення ще не ухвалено.

Наразі невідомо, чи Белотті розглядається як потенційна заміна Віссаму Бен Йеддеру, якого пов'язують із переходом до Барселони.

Минулого сезону Белотті провів 23 гри за Торіно у всіх турнірах: на його рахунку 8 голів та 1 результативна передача.