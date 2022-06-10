Мільяччо спростовує інформацію, що наступним місцем роботи французького фахівця стане паризький гранд.
Зінедін Зідан, Getty Images
10 червня 2022, 16:27
Останнім часом колишнього головного тренера мадридського Реала Зінедіна Зідана пов'язують із можливим призначенням на посаду головного тренера Парі Сен-Жермен, який нині обіймає Маурісіо Почеттіно.
Проте радник французького спеціаліста Мільяччо спростовує ці чутки.
"Усі ці чутки про угоду з ПСЖ необґрунтовані. Ні Зінедін, ні я не зв'язувалися безпосередньо з власником ПСЖ.
З сьогоднішнього дня я єдиний, кому дозволено говорити від імені Зідана та представляти його інтереси", — цитує слова Мільяччо журналіст Фабриціо Романо з посиланням на L'Équipe.
Раніше повідомлялося, що керівництво ПСЖ контактувало із Зіданом, проте безрезультатно.