Франция

Мільяччо спростовує інформацію, що наступним місцем роботи французького фахівця стане паризький гранд.

Останнім часом колишнього головного тренера мадридського Реала Зінедіна Зідана пов'язують із можливим призначенням на посаду головного тренера Парі Сен-Жермен, який нині обіймає Маурісіо Почеттіно.

Проте радник французького спеціаліста Мільяччо спростовує ці чутки.

"Усі ці чутки про угоду з ПСЖ необґрунтовані. Ні Зінедін, ні я не зв'язувалися безпосередньо з власником ПСЖ.

З сьогоднішнього дня я єдиний, кому дозволено говорити від імені Зідана та представляти його інтереси", — цитує слова Мільяччо журналіст Фабриціо Романо з посиланням на L'Équipe.

Раніше повідомлялося, що керівництво ПСЖ контактувало із Зіданом, проте безрезультатно.