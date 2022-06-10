Франция

Ще один француз на правах вільного агента може повернутися до клубу Ліги 1.

Центральний півзахисник Корентен Толіссо в літнє трансферне вікно залишить Баварію на правах вільного агента через спливаючий контракт.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Ліон працює над поверненням 27-річного француза, який є вихованцем "ткачів" та перебував у системі клубу з 2007 по 2017 рік.

Клуб із Ліги 1 вже веде переговори зі своїм колишнім футболістом.

Нагадаємо, раніше Ліон оголосив про повернення до своєї команди форварда Александра Ляказетта, у якого закінчився контракт із лондонським Арсеналом.