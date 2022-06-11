Франция

Український хавбек готовий залишитися у Бордо, незважаючи на виліт у Лігу 2.

Опорний півзахисник Бордо та збірної України Данило Ігнатенко висловився про чутки, які пов'язують його з повноцінним переходом у французький клуб із донецького Шахтаря.

"У Франції мені відразу дали репетитора з французької мови. Дуже складна мова, але потрохи вивчаю. Важко поки щось сказати, бо в голові ще англійська, за допомогою неї спілкуюся з хлопцями. Якщо залишуся в Бордо, то вже почну активніше працювати над французькою. Це важливо і для мене, і для клубу. Показати, що мені не байдуже".

"Все залежить від Бордо. Якщо вони захочуть мене викупити, то я буду дуже радий залишитися. Хочу грати в Європі. Це, думаю, мрія кожного футболіста. Виступи в топ-5 лізі, за тобою спостерігають дуже багато клубів, відкриваються багато можливостей. Поїхати навіть у ту ж саму Англію. Це топ-1 чемпіонат, для мене взагалі грати там – мрія. Повторюся, все залежить від Бордо. Мені доведеться тільки ще більше працювати, щоб поїхати кудись далі", — сказав Ігнатенко в програмі Футбол NEWS.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2021/22 Бордо вилетів до другого по силі дивізіону Франції, посівши останнє місце в Лізі 1.