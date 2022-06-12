Франция

У новому сезоні паризький гранд тренуватиме інший фахівець.

Парі Сен-Жермен досяг угоди з головним тренером Маурісіо Почеттіно, згідно з якою аргентинець залишить свою посаду напередодні майбутнього сезону після 18 місяців керівництва, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, Почеттіно зустрівся з керівництвом ПСЖ минулого тижня, щоб обговорити результати сезону-2021/22, під час якого його команда виграла Лігу 1, але програла майбутньому переможцю Реалу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Зрозуміло, що в ході розмови було прийнято взаємне рішення, що аргентинський фахівець не буде продовжувати працювати в ПСЖ в наступному сезоні, оскільки обидві сторони вважають, що піти різними шляхами буде найбільш розумним кроком.

Враховуючи, що контракт Почеттіно завершується в 2023 році, його відхід з ПСЖ ще потрібно завершити. Але клуб вже шукає свого нового головного тренера. Вважається, що Крістоф Галтьє з Ніцци є одним з варіантів. Також повідомлялося про можливе призначення Зінедіна Зідана.