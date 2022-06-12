Франция

Півзахісник чемпіонів Франції підбив підсумки чергового сезону в клубі.

Півзахісник Парі Сен-Жермен Марко Верратті прокоментував свій десятий сезон в стані парижан.

Футболіст запевнив, що ніколи себе не шкодував на полі заради клубу.

"Я виграв вже вісім титулів чемпіона в стані ПСЖ — це неймовірно, я не міг собі такого і уявити. Багато хто мріє бодай про один, а в менше їх вже дуже багато.

Після десяти років у Парижі я можу заявити, що я цілком щаслива людина. Інколи справи йдуть добре, інколи — не дуже, але я завжди віддаюсь на полі до останку заради команди. Зробити свою пристрасть способом заробляти — дійсно неймовірно", — розповів Верратті клубній прес-службі.

В минулому сезоні хавбек відіграв 32 матчі за ПСЖ, в яких забив два м'ячі, а також віддав таку ж кількість гольових передач.

Раніше завдяки чемпіонству із паризьким грандом, Верратті став рекорсменом Франції.