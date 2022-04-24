Італієць випередив одразу шістьох футболістів.
Марко Верратті, Getty images
24 апреля 2022, 13:05
ПСЖ у матчі 34 туру французької Ліги 1 зіграв унічию з Лансом (1:1), що дозволило парижанам оформити чемпіонство.
Таким чином, півзахисник ПСЖ Марко Верратті увосьме став чемпіоном Франції.
Як повідомляє прес-служба клубу, він став єдиним гравцем, котрий стільки разів брав золоті медалі чемпіонату Франції.
По сім чемпіонських титулів брали Ерве Ревеллі, Жан-Мішель Ларке (все Сент-Етьєн), Сідней Гову, Жуніньо, Грегорі Купе (все Ліон) і Тьяго Сілва (ПСЖ).
Раніше повідомлялося, що Мессі завоював перший трофей на клубному рівні не з Барселоною.