ПСЖ у матчі 34 туру французької Ліги 1 зіграв унічию з Лансом (1:1), що дозволило парижанам оформити чемпіонство.

Таким чином, півзахисник ПСЖ Марко Верратті увосьме став чемпіоном Франції.

Як повідомляє прес-служба клубу, він став єдиним гравцем, котрий стільки разів брав золоті медалі чемпіонату Франції.

𝘽 𝙍 𝘼 𝙑 𝙄 𝙎 𝙎 𝙄 𝙈 𝙊 👌@MarcoVerratti1 is the 𝘖𝘕𝘓𝘠 player to win 8 titles in the history of @Ligue1_ENG 🏆#CHAMP10NS pic.twitter.com/Ic4IC2qoYC