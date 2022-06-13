Франция

Аргентинець уже шукає собі наступне місце роботи.

Ще після вильоту з раунду 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА за підсумками двобою проти мадридського Реалу головний тренер французького Парі Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно був фактично на межі звільнення за чергову невдачу в міжнародній кампанії клубу.

Однак "червоно-сині" не стали гарячкувати, давши аргентинському керманичу можливість разом із командою завершити сезон перемогою в Лізі 1, але вже на початку літнього трансферного вікна сторони дійшли згоди про майбутнє звільнення Почеттіно.

Зрештою, як повідомляє англійська преса, 50-річний фахівець та його команда в складі Хесуса Переса, Мігеля Д'Агостіно, Тоні Хіменеса та сина Себастьяно Почеттіно за рік недопрацьованого до кінця контракту отримають велику суму компенсації в розмірі 20 млн євро.

Зрештою, навіть у цьому випадку ПСЖ хотів зменшити власні витрати за рахунок домовленості між своїм головним тренером та англійським Манчестер Юнайтед, однак Почеттіно був випереджений Еріком тен Гагом.

Проте не варто зменшувати увагу до інтересу клубів АПЛ до аргентинського фахівця. Згідно з повідомленнями, саме в цьому чемпіонаті він має продовжити свою кар’єру, отримавши пропозиції від неназваних клубів.