Франция

Колись за нідерландцем полювали клуби АПЛ.

Центральний захисник нідерландського Вітесса Ріхедлі Базур, який свого часу став відомим завдяки виступам у складі амстердамського Аяксу, але зрештою не закріпився в більш потужному німецькому чемпіонаті, виступаючи за Вольфсбург, у найближчий час залишиться без клубу.

Контракт 25-річного виконавця з "жовто-чорними" спливе на початку липня, після чого він матиме можливість обрати собі новий клуб.

Як повідомляє відомий італійський журналіст Фабріціо Романо, із великою часткою ймовірності контракт із Базуром підпише французький Марсель, який наразі активно веде перемовини з представниками футболіста.

За цей сезон Ріхедлі відіграв 43 матчі, забивши двічі та тричі віддавши гольові передачі.