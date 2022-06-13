Франция

Півзахисник ладен грати де завгодно, аби не в Барселоні.

Французький Марсель за підсумками цього сезону здобув собі місце на груповій стадії Ліги чемпіонів УЄФА завдяки другій сходинці в підсумковій турнірній таблиці Ліги 1, однак уже встиг втратити провідного виконавця в середній лінії — півзахисника Бубакара Камара.

"Провансальці" наразі повинні швидко розмірковувати над пошуком заміни для свого виконавця, і, як повідомляє французька преса, знайшли вдалий варіант у каталонській Барселоні.

Боснійський гравець центральної ланки Міралем П’янич не мав жодних шансів заграти під керівництвом Хаві чи його попередника, Рональда Кумана, тому ще на початку сезону поїхав до оренди в турецький Бешикташ.

Там 32-річний виконавець відіграв 26 матчів, віддавши чотири гольові передачі, після чого прийшла пора повертатися до "блаугранас", але затримуватись у цьому клубі сам гравець не має жодного бажання.

У П’янича ще є дійсним контракт до завершення сезону-2023/24, тож Барселона планує віддати його до чергової оренди, ключовою вимогою якої буде відсутність необхідності виплачувати заробітну платню футболісту.

Утім, саме ця умова й може стати перешкодою для Марселя.