Франция

Досвідчений виконавець висловлює інші побажання щодо майбутнього клубу.

Аргентинський нападник Анхель Ді Марія за підсумками цього сезону залишився без клубу, бо його контрактна угода з французьким Парі Сен-Жермен добігла кінця.

На футболіста такого рівня одразу ж знайшовся гідний претендент в особі туринського Ювентуса, у той час як мадридський Атлетіко зійшов із перегонів ще на їхньому початку.

Однак сам 32-річний виконавець не квапився а ні з коментуванням чуток щодо можливого переходу, а ні з власне перемовинами.

Зрештою, італійський журналіст Маттео Моретто повідомляє про те, що перехід Анхеля до Ювентуса знаходиться на межі зриву через банальне небажання футболіста підписувати угоду з певних особистих причин.

У цьому сезоні Ді Марія відіграв 31 матч, забивши п’ять м’ячів та віддавши дев’ять гольових передач.