Испания

Нападник виявився непотрібним мадридському клубу.

Виступи аргентинського нападника Анхеля Ді Марії в складі французького Парі Сен-Жермен довжиною в сім років зрештою добігли свого кінця після завершення цього сезону.

34-річний виконавець повідомив, що не буде продовжувати чинну угоду з багаторазовими чемпіонами Франції, після чого за ним одразу вишукувалася черга з потенційних охочих підписати контракт.

Серед них був і мадридський Атлетіко, який зрештою відмовився від співпраці з форвардом через високі вимоги щодо заробітної платні.

У той самий час, іспанська преса також надає інформацію про те, що "матрацники" вирішили зробити акцент на своєму літньому новачкові Самуелі Діасі Ліно, який долучиться до команди Дієго Сімеоне зі складу португальського Жил Вісенте.

Таким чином, із реальних претендентів на підписання Ді Марії з європейських клубів залишається тільки туринський Ювентус.