Саме тому півзахисник і вирішив залишитися у Франції.
Маттео Гендузі, Getty Images
13 червня 2022, 14:07
Півзахисник лондонського Арсеналу Маттео Гендузі не знадобився Мікелю Артеті в складі "канонірів", тому на початку цього сезону відправився до чергової оренди — у Францію, де йому надав прихисток місцевий Марсель.
23-річний виконавець радо зустрів черговий виклик у своїй професійній кар’єрі, тож видав гарний за статистичними показниками сезон, відігравши 55 матчів, у яких забивав п’ять разів та додатково віддав 14 результативних передач.
Зрештою, його виступи допомогли команді зачепитися за підсумкову другу сходинку турнірної таблиці Ліги 1, а самого Маттео відзначили організатори змагання та вболівальники.
Із 16978 голосами прихильників, Гендузі було визнано найкращим новачком французької національної першості в сезоні-2021/22.
Геть не дивно, що Марсель зрештою зголосився викупити його контракт.