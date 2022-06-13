Франция

Саме тому півзахисник і вирішив залишитися у Франції.

Півзахисник лондонського Арсеналу Маттео Гендузі не знадобився Мікелю Артеті в складі "канонірів", тому на початку цього сезону відправився до чергової оренди — у Францію, де йому надав прихисток місцевий Марсель.

23-річний виконавець радо зустрів черговий виклик у своїй професійній кар’єрі, тож видав гарний за статистичними показниками сезон, відігравши 55 матчів, у яких забивав п’ять разів та додатково віддав 14 результативних передач.

Зрештою, його виступи допомогли команді зачепитися за підсумкову другу сходинку турнірної таблиці Ліги 1, а самого Маттео відзначили організатори змагання та вболівальники.

🏆🇫🇷 @MatteoGuendouzi est élu 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗿𝘂𝗲 de la saison !



Vous avez été 16 978 à voter, merci à tous pour votre participation 🤝 pic.twitter.com/kbvb0o5O7k — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 13, 2022

Із 16978 голосами прихильників, Гендузі було визнано найкращим новачком французької національної першості в сезоні-2021/22.

Геть не дивно, що Марсель зрештою зголосився викупити його контракт.