Англия

Майбутнє Лукаса Торрейри поки що невідоме.

Центральний півзахисник Арсеналу Маттео Гендузі цього літа перейде до Марселя на постійній основі. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, на цьому трансфері "каноніри" зароблять 10-11 мільйонів євро. Нагадаємо, що з Лор'яна Гендузі переходив до Арсеналу влітку 2018 року за 8 мільйонів євро.

Щодо опорного півзахисника Лукаса Торрейри, то угоди між Арсеналом та Фіорентиною поки що немає.

Майбутнє уругвайського хавбека, контракт якого з Арсеналом спливає влітку 2023 року, поки що залишається під питанням.