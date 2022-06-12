Центральний півзахисник Арсеналу Маттео Гендузі цього літа перейде до Марселя на постійній основі. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, на цьому трансфері "каноніри" зароблять 10-11 мільйонів євро. Нагадаємо, що з Лор'яна Гендузі переходив до Арсеналу влітку 2018 року за 8 мільйонів євро.

Щодо опорного півзахисника Лукаса Торрейри, то угоди між Арсеналом та Фіорентиною поки що немає.

Майбутнє уругвайського хавбека, контракт якого з Арсеналом спливає влітку 2023 року, поки що залишається під питанням.