Франция

Тренер, вірогідно, вже залишив свій пост.

Аргентинець Маурісіо Почеттіно був звільнений з посади головного тренера Парі Сен-Жермен. Про це повідомляє ESPN.

Клуб ще не оголосив про відхід аргентинця, але, як стало відомо джерелу, про це домовились вранці 15 червня. До закінчення контракту Почеттіно залишався рік.

У сезоні-2021/22 Почеттіно зміг виграти з ПСЖ чемпіонат Франції, але у Кубку країни та Лізі чемпіонів команда потерпіла невдачі.

Наразі головним претендентом на посаду нового тренера столичного клубу є Крістоф Галтьє з Ніцци. Він, за версією ЗМІ, погодив дворічний контракт з парижанами.

Також у лонг-листі керівництва — Зінедін Зідан, Хулен Лопетегі (Севілья), Марсело Галярдо (Рівер Плейт) і Рубен Аморім (Спортинг).