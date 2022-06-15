Франция

Найближчим часом паризька команда отримає нового головного тренера.

Головний тренер Ніцци Крістоф Галтьє незабаром очолить ПСЖ. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво парижан вже погодило дворічний контракт із 55-річним фахівцем.

Раніше головним претендентом був Зінедін Зідан, але він вкотре відмовився від пропозиції паризького клубу.

Галтьє на своєму новому місці замінить Маурісіо Почеттіно, якого вже повідомили про майбутню відставку.

За підсумками минулого сезону Ніцца посіла п'яте місце у турнірній таблиці Ліги 1, а ПСЖ став чемпіоном.