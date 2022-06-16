Франция

У парижан можуть виникнути суттєві проблеми.

Парі Сен-Жермен славиться тим, що витрачає багато грошей на нових футболістів, але не має проблем із фінансовим фейр-плей.

Після підписання нового контракту з Кіліаном Мбаппе з божевільними підйомними та окладом, французький клуб знову привернув увагу публіки і, цього разу, відповідних органів.

Як повідомляє видання L`Equipe, в УЄФА стартував попередній розгляд справи щодо можливих порушень.

Джерело стверджує, що офіційно справу не порушили, але УЄФА вже запросила фінансову звітність у Парі Сен-Жермен.

Нагадаємо, що раніше своє невдоволення діям ПСЖ висловив президент Ла Ліги Тебас, який збирався подати скаргу.