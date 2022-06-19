Франция

Команда до останнього мала шанси не потрапити до наступного розіграшу єврокубків.

Французька Ніцца в цьому розіграші Ліги 1 до останнього до останнього боролася за місце в зоні єврокубків, у підсумку здобувши для себе перепустку до кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Після початку роботи Крістофа Гальт’є на чолі команди, "орлики" стали грати в геть інший футбол, проте 55-річному фахівцеві все одно потрібно ще одне літнє трансферне вікно для того, аби привести власні кадрові резерви до ладу.

Зокрема, керманичу потрібно як продавати, так і купувати нових виконавців.

Одним із головних претендентів на вихід наразі є основний голкіпер Ніцци Вальтер Бенітес, за яким після 36 матчів із 35 пропущеними голами (14 матчів "на нуль") полює нідерландський ПСВ, оскільки 29-річний воротар так і не підписав нову угоду зі своїм поточним клубом.

Що ж до інтересів власне Ніцци, то тут італійський журналіст Фабріціо Романо виокремлює центрального захисника німецького Шальке Озана Кабака, перемовини щодо остаточної ціни якого між сторонами тривають і по сьогоднішній день.