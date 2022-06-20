Франция

Керманич збірної Бразилії розповів про цікавий факт із своєї біографії.

Бразильській головний тренер Аденор Леонардо Баккі, більш відомий за коротким ім’ям Тіте, наразі працює на керівній посаді в збірній Бразилії, на яку вже наприкінці цього року очкує виступ на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

61-річний фахівець розпочав свою співпрацю з "селесао" влітку 2016 року, коли команда переживала важку емоційну кризу на тлі невдалого виступу на домашньому мундіалі-2014.

Зрештою, Тіте зумів вивести колектив із кризового стану, а в 74 матчах під його керівництвом п’ятиразові чемпіони світу в середньому здобували 2,45 очок за гру.

Але, як стало відомо за ходом останнього інтерв’ю досвідченого фахівця, до останнього року контракту з Бразильською конфедерацією футболу керманич міг і не пропрацювати.

"ПСЖ зв’язався зі мною в травні 2018 року, напередодні чемпіонату світу. Вони хотіли обсудити умови можливої угоди про співпрацю, але я відповів їм: "Ні. Я не хочу і не буду починати цю бесіду".

Тоді я не хотів нічого, окрім як розглядати питання стосовно нашої збірної перед важливим турніром. Просто хотів зосередитись на власній роботі, а вже після того почати над чимось розмірковувати. Це мала б бути геть інша історія.

Потрібно завжди перебувати в гармонії зі своєю роботою, якій я віддаю все, що тільки можу. Якщо почати чимось займатися паралельно, то ти не зможеш викладатися на повну. Саме тому я й не пішов на цю співпрацю", — заявив бразилець.

Нагадаємо, що в групі на чемпіонаті світу в Катарі Бразилія зіграє проти Швейцарії, Сербії та Камеруну.